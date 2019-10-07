Лавров: Россия и Ирак отвергают попытки приватизировать ближневосточное урегулирование

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Ирак выступают против усилий по приватизации арабо-израильского урегулирования. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Багдаде с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

"По проблемам палестино-израильского конфликта мы твердо выступаем за приверженность всем решениям ООН, которые нацеливают стороны на прямой диалог с целью договоренности о двугосударственном решении, - отметил Лавров. - И мы считаем контрпродуктивными попытки приватизировать процесс палестино-израильского урегулирования".

Палестино-израильский переговорный процесс заморожен с 2014 года. Все контакты осуществляются исключительно через египетских посредников. Ситуация еще больше усугубилась после признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и переноса туда из Тель-Авива своего посольства. Палестинцы тогда заявили о невозможности дальнейшего диалога с еврейским государством.

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.