МИД РФ уличил Sydney Morning Herald в попытке создать русофобские настроения в обществе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Австралийская газета Sydney Morning Herald, обвиняя Москву в продвижении своей повестки дня в информационном пространстве с помощью телеканала RT, пытается пробудить русофобские настроения в обществе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице МИД РФ в Facebook.

Как сообщили в министерстве, в сентябре издание опубликовало статью с обвинениями, не приведя ни одного доказательства их достоверности. "Вынуждены констатировать, что речь идет об умышленной попытке манипуляции общественным сознанием с целью запугать австралийских граждан мнимой "российской угрозой", - отметили в дипведомстве. - Утверждения, приводимые в публикации, считаем безосновательными и клеветническими. Выражаем сожаление в связи с тем, что солидное австралийское издание стало инструментом по нагнетанию русофобских настроений в обществе".

В МИД России также обратили внимание на то, что Sydney Morning Herald, клеймя журналистскую деятельность российских коллег по цеху, ссылается на оценки оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям на восточном направлении East StratCom Task Force. "Интернет-портал неоднократно был уличен в дезинформации и распространении фейков по заказу антироссийски настроенных кругов в ряде стран Евросоюза, - напомнили в министерстве. - Цитирование ангажированного источника без приведения в статье контраргументов оппонента является прямым нарушением основополагающих принципов журналистики".