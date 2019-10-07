Совет Думы обсудит полученное Володиным приглашение на европейскую конференцию спикеров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил журналистам, что получил приглашение принять участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге, оно будет обсуждаться Советом Думы.

"Приглашение получено. Этот вопрос планируем обсудить на одном из ближайших Советов Государственной думы", - сказал Володин.

По его словам, было бы правильным принять это решение сообща, "вместе со всеми фракциями" Госдумы. "Если только решение будет принято положительное, то в делегацию войдут представители всех политических фракций. Во всяком случае мы предполагаем, что такой формат участия будет более эффективным", - резюмировал спикер.