Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района Ирака

ЭРБИЛЬ /Ирак/, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл из Багдада в столицу Курдского автономного района Ирака Эрбиль, где проведет встречи с руководством региона.

Ранее в понедельник Лавров встретился в Багдаде с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Мухаммедом аль-Халбуси и премьер-министром Аделем Абдель Махди.

Курдский автономный район Ирака в 2017 году пытался в одностороннем порядке провозгласить независимость, однако это намерение не было поддержано мировыми державами. В результате переговоров курдам и центральной власти в Ираке удалось достичь согласия о правах жителей автономии и порядке раздела доходов от экспорта нефти, так что конфликт в основном был исчерпан, однако некоторые противоречия между сторонами сохраняются до сих пор.

Россия традиционно поддерживает хорошие отношения с курдами как в Ираке, так и за его пределами и высказывается за необходимость обеспечить их культурные и языковые права, а также участие в управлении государством, но выступает против односторонних действий по провозглашению независимости и изменению границ.

Неурегулированность отдельных вопросов внешнеэкономической деятельности между Багдадом и Эрбилем сказалась на деятельности российских компаний. В 2018 году центральные власти настояли на том, чтобы пришедшая в Курдистан "Роснефть" все свои действия по работе на месторождениях осуществляла через Багдад, а не через договоренности с курдскими властями.

Руководство Иракского Курдистана сейчас составляют представители клана Барзани. Неформальным лидером остается Масуд Барзани, пост президента автономии занимает его племянник Нечирван Барзани, премьер-министра - сын Масуда Масрур Барзани.