Небензя: первый саммит Россия - Африка будет способствовать укреплению стабильности

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия готова оказывать содействие странам Африки в укреплении антикризисного потенциала и рассчитывает, что первый в истории саммит Россия - Африка будет способствовать стабилизации ситуации на континенте. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном мерам по предотвращению конфликтов в Африке, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия продолжит оказывать последовательную политическую поддержку африканскому сообществу по недопущению и разрешению африканских конфликтов, - заявил он. - Мы готовы содействовать Африке в укреплении собственного антикризисного потенциала, в том числе через подготовку миротворцев и представителей правоохранительных органов африканских государств в российских учебных заведениях. Рассчитываем, что предстоящий первый в истории саммит Россия - Африка станет катализатором нашего взаимодействия с африканскими странами и придаст импульс стабилизации ситуации на континенте".

Как напомнил Небензя, "задача по предотвращению конфликтов в Африке была поставлена ООН и Совету Безопасности еще при основании организации". "Почему эта задача должным образом не выполняется? Возможно, дело в политической воле или же в ее отсутствии. Между тем предупреждение вооруженных конфликтов, в особенности на Африканском континенте, имеет важнейшее значение в процессе обеспечения глобальной стабильности", - сказал он.

Постпред РФ при ООН отметил, что сейчас "как никогда остаются востребованными превентивная дипломатия и ее основные механизмы - посредничество и добрые услуги".

Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут 23-24 октября в Сочи. На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента.