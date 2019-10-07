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Лавров проводит встречу с премьером Иракского Курдистана

Переговоры продолжаются за закрытыми дверями

ЭРБИЛЬ /Ирак/, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани начали встречу в столице автономии Эрбиле.

Лавров и Барзани обменялись приветственными словами, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее в понедельник Лавров посетил столицу Ирака Багдад, где состоялись его встречи с главой МИД страны Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Мухаммедом аль-Халбуси, премьер-министром Аделем Абдель Махди и президентом Бархамом Салехом.

Масрур Барзани - сын влиятельного курдского лидера Масуда Барзани.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИракРоссияСалех, БархамМахди, Адель Абдель
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