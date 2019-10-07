МИД РФ посоветовал США расследовать убийство Кеннеди в ответ на заявление о Политковской

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ посоветовало США заняться раскрытием убийства американского президента Джона Кеннеди в ответ на публикацию заявления о журналистке Анне Политковской. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter.

"Напоминаем, что в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы Анны Политковской наказаны. При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди", - отметили в российском дипведомстве.

Ранее в понедельник посольство США в России опубликовало сообщение в Twitter, в котором призвало российские власти привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Политковской.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал виновными в ее убийстве пять человек, все они в настоящее время отбывают разные сроки заключения. Личность заказчика преступления до сих пор не установлена.

35-й президент США Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Согласно выводам специальной комиссии во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, президента убил преступник-одиночка Ли Харви Освальд. Однако, существует ряд гипотез, подвергающих сомнению выводы комиссии Уоррена и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских спецслужб.