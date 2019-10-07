МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с информацией о переводе с сентября 2020 года русскоязычных школ на Украине на государственный язык обучения.

В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки, однако они были проигнорированы Украиной.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия неоднократно указывала "на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества". "История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным, - отметили в МИД РФ. - Призываем киевские власти на деле защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику".

"Рассчитываем также, что общеевропейские и международные правозащитные структуры дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева, нарушающим не только положения конституции страны, но и ее международные обязательства в сфере прав человека и защиты национальных меньшинств", - добавили в министерстве.