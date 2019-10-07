Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана

ЭРБИЛЬ /Ирак/, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани начали переговоры в Эрбиле.

Журналисты смогли увидеть только начало встречи, когда стороны обменялись приветственными словами. Ранее Лавров встретился с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани и с лидером Демократической партии Курдистана, экс-президентом Курдского автономного района Ирака Масудом Барзани.

Это первый визит российского министра иностранных дел в Иракский Курдистан, хотя Москва традиционно поддерживает тесные связи с иракскими курдами. В делегацию российского министра входят представители крупных российских нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпром нефти".

Ранее Лавров посетил столицу Ирака Багдад, который обычно ревностно относится к прямым контактам курдов с зарубежными государствами и компаниями.