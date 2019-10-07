Россия ждет активного участия генсека ООН в решении ситуации с невыдачей виз

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш примет активное участие в урегулировании ситуации с невыдачей США виз участникам ряда делегаций, в том числе дипломатам РФ. Об этом в понедельник заявил журналистам в ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Мы весьма заинтересованы в том, чтобы генеральный секретарь был активно вовлечен в решение этой проблемы", - сказал он. "Мы рассчитываем, что генсек услышал, что он рассмотрит вопрос о том, чтобы воспользоваться предоставленной ему прерогативой в рамках соглашения о штаб-квартире ООН, включающей в том числе консультации с государством пребывания, вплоть до арбитража между ООН и США", - подчеркнул Кузьмин.

Говоря о приостановке до вторника работы Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается правовыми вопросами, он отметил: "Программа работы принимается консенсусом. Такового нет. Делегация Ирана заявила о том, что не готова поддержать принятие программы работы".

"Иран аргументировал свою позицию невыдачей виз, а также ограничениями на передвижения на территории США, - пояснил заместитель постпреда РФ при ООН. - Продолжаются консультации по этому вопросу. Основная причина в поведении государства пребывания, которое не выдает визы как Ирану, так и РФ, кубинской делегации и многим другим".

Ранее работа Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, также была приостановлена до вторника. "Чаша терпения переполнена, по-моему. Думаю, этот характерный демарш случился в Первом комитете, в Шестом комитете", - констатировал Кузьмин.

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.