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Председателем гордумы Комсомольска-на-Амуре избрали представителя ЛДПР Гинзбурга

Ранее он служил в правоохранительных органах, а также работал начальником отдела безопасности в ООО "Торэкс - Хабаровск"

ТАСС, 8 октября. Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской думы нового созыва избрали председателем думы представителя ЛДПР Владимира Гинзбурга. Об этом ТАСС сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре во вторник.

"Председателем Комсомольской-на-Амуре городской думы седьмого созыва единогласно избран Владимир Гинзбург", - сказал представитель администрации.

Гинзбург родился и вырос в Комсомольске-на-Амуре, ему 49 лет. Служил в правоохранительных органах, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 2017 года работал начальником отдела безопасности в ООО "Торэкс - Хабаровск".

ЛДПР на выборах Комсомольской-на-Амуре городской думы 8 сентября 2019 года получила 24 из 25 мест. Главой города также выбран представитель ЛДПР Александр Жорник.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили довыборы в Госдуму, выборы в региональный парламент, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, собрания депутатов ряда сел. Также прошли выборы главы Комсомольска-на-Амуре, глав ряда поселений.

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