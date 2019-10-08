Председателем гордумы Комсомольска-на-Амуре избрали представителя ЛДПР Гинзбурга

ТАСС, 8 октября. Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской думы нового созыва избрали председателем думы представителя ЛДПР Владимира Гинзбурга. Об этом ТАСС сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре во вторник.

"Председателем Комсомольской-на-Амуре городской думы седьмого созыва единогласно избран Владимир Гинзбург", - сказал представитель администрации.

Гинзбург родился и вырос в Комсомольске-на-Амуре, ему 49 лет. Служил в правоохранительных органах, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 2017 года работал начальником отдела безопасности в ООО "Торэкс - Хабаровск".

ЛДПР на выборах Комсомольской-на-Амуре городской думы 8 сентября 2019 года получила 24 из 25 мест. Главой города также выбран представитель ЛДПР Александр Жорник.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили довыборы в Госдуму, выборы в региональный парламент, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, собрания депутатов ряда сел. Также прошли выборы главы Комсомольска-на-Амуре, глав ряда поселений.