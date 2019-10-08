Волгоградские депутаты утвердили на пост сенатора Сергея Горнякова

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы VI созыва на пленарном заседании утвердили на пост сенатора от законодательной власти региона кандидатуру Сергея Горнякова, который ранее занимал должность зампредседателя регионального парламента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облдумы.

"Сегодня депутаты наделили полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Волгоградской областной думы Сергея Горнякова. Его полномочия как депутата досрочно прекращены", - сообщили в пресс-службе.

После утверждения Горняков поблагодарил всех за поддержку и доверие, а также заметил, что будет работать на благо региона. "Это особое доверие и, конечно, особая ответственность. Уверен, что принесу пользу Волгоградской области", - сказал Горняков.

Горняков ранее занимал должности заместителя председателя Волгоградской областной думы и руководителя регионального отделения партии "Единая Россия". Кандидатуру Горнякова 28 сентября на пост сенатора от законодательной власти региона выдвинул на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее пост сенатора от облдумы занимала олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева.

Сергею Горнякову 53 года, после школы он проходил службу в армии, затем окончил Волгоградский государственный университет. Являлся индивидуальным предпринимателем, председателем совета директоров ОАО "Хоперская упаковка". Был мэром города Урюпинска, одновременно возглавлял Урюпинскую городскую думу. В 2014 году был избран депутатом Волгоградской облдумы от партии "Единая Россия".

24 сентября избранный на второй срок и вступивший в должность губернатора Волгоградской области Бочаров назначил сенатором от исполнительной власти региона 50-летнего председателя областной думы прошлого созыва Николая Семисотова.