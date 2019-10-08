Песков: Россия настроена на саммит "нормандской четверки", но он должен быть подготовлен

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки".

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности", - сказал Песков. "Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - подчеркнул он.

При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов. "Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать", - уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.

Песков добавил, что идея об участии США в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле, однако Вашингтон мог бы использовать свое влияние на Киев для выполнения Украиной минских договоренностей.

"Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому ["нормандскому"] формату не находит поддержки, - сказал он. - Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям".

Представитель Кремля напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина и Франция). "С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет", - сказал он.

Выступая на форуме "Минский диалог", президент Белоруссии Александр Лукашенко, обосновывая участие США в урегулировании на юго-востоке Украины, заявил: "Вы же знаете, насколько США вовлечены на Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще, во все политические и экономические процессы". При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что "Европа ничего не делает" по урегулированию конфликта. "Это сбросить с больной головы на здоровую, - сказал Лукашенко. - Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано".