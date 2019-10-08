Юмашева расскажет международному комитету Госдумы об участии в форуме "Диалог Форт-Росс"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева 10 октября проинформирует комитет палаты по международным делам, членом которого она является, о своем участии в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс". Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет Государственной думы по международным делам на заседании 10 октября намерен обсудить вопрос "Об участии в российско-американском форуме Форт-Росс". С информацией выступит член комитета Инга Юмашева. Она расскажет об итогах форума, а также, возможно, ответит на вопросы о своем пребывании в США", - сказал он.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, если потребуется, нижняя палата готова предпринять "определенные шаги, чтобы не допустить подобного в будущем, потому что после таких провокаций абсолютно нет ни у кого желания ехать в командировку". Инцидент с Юмашевой он охарактеризовал как "самый настоящий беспредел" со стороны американских спецслужб.