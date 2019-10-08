Путин 8 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером 8 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент во второй половине дня, ближе к вечеру, будет в Москве, - сказал он. - Он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет вечер уже. Сегодня такой сместившийся в позднее время рабочий день у главы государства".

Песков пообещал, что пресс-служба Кремля проинформирует СМИ о вопросах, которые будут обсуждаться на этом совещании.

"По завтрашнему дню: сейчас готовится совещание с членами правительства. Мы традиционный анонс тоже в течение дня выпустим", - пообещал Песков.