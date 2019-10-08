На Ставрополье два замминистра уволены после проверки надзорных органов

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Заместитель министра физической культуры и спорта и замминистра сельского хозяйства Ставропольского края уволены после проверки надзорных органов, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Принято решение об увольнении двух заместителей министров - физической культуры и спорта и сельского хозяйства. Основанием стали результаты проведенных проверок со стороны надзорных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продолжается процесс формирования состава правительства края, которому предстоит работать в течение ближайших пяти лет. При этом кадровая политика при создании новой управленческой команды будет ужесточена. Губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что намерен сформировать новый состав правительства края до 14 октября 2019 года.

"Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств строительства и архитектуры и физической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранительных органов обоснованных претензий к чиновнику мы будем немедленно расставаться с таким человеком", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Он также сообщил о решении усилить работу отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства. Данное структурное подразделение будет подчинено непосредственно главе региона, полномочия отдела будут расширены. "Это должна быть постоянно действующая надзирающая структура, которая будет воздействовать на людей, не желающих честно работать", - сказал губернатор.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила, что следователи и полиция провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры и Министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края. Мероприятия связаны с расследованием дел о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство нескольких спорткомплексов.