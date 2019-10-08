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Пушков считает опасным увеличение присутствия НАТО и США в Черном и Балтийском морях

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике подчеркнул, что необходимо выработать правила поведения в этих регионах

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что увеличение присутствия НАТО и США в Черном и Балтийском морях опасно, необходимо выработать правила поведения в этих регионах. Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

"Мы видим, что сегодня разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, проводятся активные маневры недалеко от Калининграда. Были уже эпизоды, когда российские военные самолеты пролетали достаточно близко от военных судов НАТО. Это достаточно опасная ситуация", - сказал он. По его словам, "как минимум, надо было бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах". "Если мы договорились с американцами в Сирии, то я не вижу причин, по которым нельзя было бы договорится с США по поводу Балтики и Черного моря" .

По словам Пушкова, ранее в зонах Черного и Балтийского морей такой активной деятельность Североатлантического альянса, не наблюдалось. "В прошлом было некое молчаливое взаимопонимание между РФ и НАТО о том, что надо аккуратно относиться к этим водным акваториям, но с той поры наступили новые времена, связанные с прежде всего, с украинским кризисом, и не только", - отметил сенатор. По его словам, в Сирии РФ договорилась с США о предотвращении инцидентов в воздухе. "Поскольку там действует российская авиация и американская, то пришли к решению, что надо обязательно предотвратить возможный инцидент. К сожалению, такой договоренности пока с Североатлантическим альянсом у нас нет по Балтике, равно как и нет договоренностей по Черному морю", - сказал Пушков.

Он отметил, что не понятен смысл насыщения Черного моря военными кораблями США и НАТО, тем более, что "знаменитый Керченский инцидент", который был воспринят в качестве повода для усиления военного присутствия НАТО в Черном море, признан, в том числе и на Украине, как провокация бывшего украинского президента Петра Порошенко, связанная с предвыборной ситуацией. "Была нарушена граница РФ, российских территориальных вод, теперь тема закрыта, украинские моряки возвращены Украине", - отметил Пушков. По его словам, возникло "некое потепление между Москвой и Киевом, но к сожалению никакого потепления в акватории Черного моря не наступило".

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