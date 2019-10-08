Пушков призвал Евросоюз пересмотреть формулу отношений с Россией

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, Евросоюз должен а пересмотреть формулу отношений с Россией, и уйти от бесполезных санкций. Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

"Новый глава Еврокомиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Россией надо вести диалог, но с позиции силы. Но куда это ведет? Пять лет санкций против России, потерянные европейскими странами от €60 до 80 млрд за счет санкций и контрмер со стороны РФ, - сказал Пушков. - Санкции не привели к тому результату, на который рассчитывали. Пятилетняя политика давления на РФ, не дающая результатов, должна быть пересмотрена", - заявил сенатор. По его словам, ЕС, который копирует НАТО в этом отношении, делает серьезную ошибку.

Он считает неверной позицию европейской стороны, что "санкции [против РФ] надо сохранить, пока Россия не изменит поведение". "Это недальновидная политика. Не из-за санкций РФ принимает те или иные решения. Пять лет безрезультатных санкций со стороны ЕС показывают их бессмысленность и контрпродуктивность", - сказал Пушков. Он отметил, что без взаимодействия с РФ ЕС не сможет осуществить цель, которую провозгласила избранная председатель Еврокомиссии, - "создать геополитическую Еврокомиссию, чтобы ЕС играл большую роль в мировых делах". "ЕС мало присутствует в решении важнейших политических кризисах в мире", - отметил Пушков, имея в виду северокорейскую проблему, Ближний Восток. "Надо пересматривать формулу "диалога с позиции силы". Никакого "диалога с позиции силы" с Россией не будет. Или это будет фиктивный диалог, который не приведет ни к каким результатам", - заключил он. Пушков указал на то, что Евросоюз какой либо заметной самостоятельной активности за пределами европейской зоны не проявляет, возможно ЕС это устраивает, при этом США берут на себя функции хорошего полицейского.