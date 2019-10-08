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Юмашева поблагодарила коллег и МИД РФ за быстрое урегулирование ситуации в США

Депутат также высказала благодарность руководству и сотрудникам Государственной думы, комитету по международным делам и "всем коллегам и друзьям, которые звонили, переживали, писали, предлагали помощь и содействие"
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая неправомерному допросу со стороны ФБР США, поблагодарила сотрудников МИД РФ, российской дипмиссии в США, а также коллег из Госдумы за поддержку и быстрое урегулирование сложившейся в Соединенных Штатах ситуации.

"Спасибо всем, кто поспешил поддержать меня и помог быстро урегулировать ситуацию: сотрудникам российской дипмиссии в США, сотрудникам Министерства иностранных дел РФ, личная благодарность Анатолию Ивановичу Антонову (посол РФ в США - прим. ТАСС) за его активную позицию, твердость и решительность. Большое спасибо руководству и сотрудникам Государственной думы, комитету по международным делам, всем коллегам и друзьям, которые звонили, переживали, писали, предлагали помощь и содействие", - написала Юмашева в Instagram.

Она добавила, что поездка в США на конференцию "Диалог Форт-Росс", несмотря на "неприятный эпизод в аэропорту", прошла в конструктивном ключе. "Благодаря такому опыту на деле чувствуешь наше единство и силу нашей взаимовыручки и человеческого участия. Также хотела бы поблагодарить и тех здравомыслящих американцев, которые, несмотря ни на что, подходили, говорили слова поддержки и высказывали свое возмущение тем негостеприимством, которое было оказано мне в аэропорту Нью-Йорка", - подчеркнула Юмашева.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Он напомнил, что депутат возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран при нынешних непростых обстоятельствах. Володин не исключил, что после общения с Юмашевой ее коллеги поднимут эту тему на Совете Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичЮмашева, Инга Альбертовна
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