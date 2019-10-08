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Эксперт: выход США из Договора по открытому небу не будет катастрофой, но осложнит диалог

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что нужно убедиться в том, что Вашингтон действительно намерен выйти из договора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Возможное решение американской администрации выйти из Договора по открытому небу (ДОН) не приведет к катастрофе, но станет шагом к дальнейшей деградации глобального военно-стратегического диалога. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее аппарат председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократа, от штата Нью-Йорк) опубликовал его письмо, адресованное помощнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберту О'Брайену. В тексте документа сообщается о том, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, а также содержится призыв воздержаться от этого шага.

"Если это [выход из договора] все-таки правда, с одной стороны это соответствует линии администрации [Дональда] Трампа, которая стремится к тому, чтобы избавиться от каких бы то ни было ограничений, которые связывали бы США в стратегической сфере. Не Трамп это начал, но сильно активизировал. Он противник всякого рода соглашений, - сказал Лукьянов. - С другой стороны, на мой взгляд, это будет большой глупостью, потому что Договор об открытом небе - достаточно умеренная и очень скромная мера, связанная с необходимостью повышения взаимного доверия. Самое главное в этом".

По мнению эксперта, из-за выхода США из договора "не произойдет катастрофы", но будет сделан еще один шаг по деградации атмосферы в военно-стратегической сфере: "Совершенно явно, что будет еще один гвоздик в саркофаг готовности как-то идти друг другу навстречу в плане информирования".

Однако, отметил эксперт, нужно убедиться, что Вашингтон действительно намерен выйти из ДОН, так как существует вероятность того, что в Демократической партии США хотят представить Трампа "монстром, который, как слон в посудной лавке, ломает все, что вокруг него". "С другой стороны, если США действительно выходят из договора, озабоченность вполне понятна вне зависимости от той кампании демократов против Трампа, которая сейчас идет", - резюмировал аналитик.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евро-атлантическом пространстве.

Договор заключен с целью содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к его имплементации. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках договора, Москва вскоре ответила зеркально.

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