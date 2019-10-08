Москва ждет реакции генсека ООН на проблему с невыдачей виз делегациям

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагирует на проблемы с невыдачей властями США виз представителям ряда делегаций. Об этом заявил во вторник на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Мы ведь знаем, что визовая проблема была создана Вашингтоном не вчера и не много лет назад. Многие страны страдают от такого произвола американских властей уже многие десятилетия. Все обращения в соответствующие структуры ООН, которые могли бы содействовать в урегулировании этого вопроса, не дали практически никаких позитивных результатов", - подчеркнул он.

"Поэтому мы были бы признательны все-таки реакции со стороны секретариата ООН и генерального секретаря. Нам нужно знать, каково реальное положение дел. Когда будут решены эти проблемы", - добавил Ермаков.

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Не получили визы и представители ряда других делегаций. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.