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Песков: необходимо избегать действий, препятствующих мирному урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны", - сказал представитель Кремля. По его словам, "состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии". "Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии", - уточнил Песков. Он добавил, что на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Позже его спецпосланник Гейр Педерсен сообщил, что орган впервые соберется 30 октября в Женеве. Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято в январе 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена на посту спецпосланника генсека ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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