МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - отметил в своей телеграмме Медведев.

Он подтвердил "готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях".