Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана

Глава правительства РФ подтвердил "готовность к активной совместной работе"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - отметил в своей телеграмме Медведев.

Он подтвердил "готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанРоссия
Реклама на ТАСС
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
МИД России: Вашингтон не реагирует на вопросы Москвы о невыдаче виз членам делегаций
В ведомстве выразили сожаление в связи с нерешенностью организационных проблем в работе Первого комитета ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС