МИД РФ: официальных заявлений о выходе США из Договора об открытом небе не поступало

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. США не уведомляли Россию о выходе из Договора об открытом небе (ДОН), который Москва по-прежнему считает важным инструментом безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий относительно высказываний в Конгрессе США о планах возможного выхода Вашингтона из соглашения размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует, - сказала она. - Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года. Приветствуем возобновление в 2019 году полномасштабного выполнения ДОН и предварительное распределение активных квот наблюдательных полетов на 2020 год".

"Россия привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость для сохранения договора, - продолжила Захарова. - Примером тому является снятие запрета на полеты в десятикилометровых зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией при том понимании, что постоянный характер такого решения будет зависеть от добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий. К сожалению, к настоящему времени позиция Тбилиси не изменилась".

Ранее аппарат председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела опубликовал его письмо, адресованное помощнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберту О'Брайену. В тексте документа сообщается о том, что администрация США рассматривает возможность выхода из ДОН, а также содержится призыв воздержаться от этого шага.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евро-атлантическом пространстве.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к его имплементации. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках договора, Москва вскоре ответила зеркально.