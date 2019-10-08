МИД РФ: Москва не ослабит внимания к проблеме невыдачи США виз на сессию ГА ООН

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Россия будет постоянно обращать внимание американских властей и ООН на проблему невыдачи виз членам делегации РФ на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Мы будем решать все проблемы, которые здесь возникли - как организационные, так и субстантивные, - отметил он. - Видимо, недорабатывает Секретариат ООН, видимо, не хватает им серьезности в подходе к решению этой очень важной организационной проблемы, созданной нашими американскими коллегами".

Он выразил мнение, что "до четверга вряд ли можно ожидать перехода к субстантивной работе Первого комитета". "Еще раз хочу особо подчеркнуть: наша основная задача, задача российской делегации здесь - работа по повестке дня Первого комитета, работа по ключевым вопросам международной безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, - продолжал он. - Поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы разблокировать работу Первого комитета, но решение визовых проблем остается и мы будем постоянно обращать внимание наших американских коллег, Секретариата ООН, генерального секретаря на то, что эту проблему им придется решить, других вариантов просто не существует".

Ранее во вторник работа Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, была приостановлена до четверга, 10 октября, из-за проблем с выдачей виз членам делегации РФ и других стран.