Лавров в Нур-Султане обсудит с президентом и главой МИД Казахстана отношения двух стран

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит в среду официальный визит в Казахстан, где проведет переговоры с министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди и встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, на повестке стоит широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, взаимодействию в ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОБСЕ. "В фокусе внимания сторон будет оставаться тема региональной безопасности с учетом географической близости России и Казахстана к основным конфликтным зонам на Ближнем Востоке и в Афганистане, - указали в министерстве. - Обсуждение коснется сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков".

Крепкие связи

Россия и Казахстан поддерживают регулярные контакты друг с другом. В 2018 году президенты двух стран встречались девять раз, премьер-министры - семь, министры иностранных дел - дважды. В этом году динамика встреч практически не изменилась. Президенты уже встретились четыре раза. По несколько раз провели переговоры премьер-министры и министры иностранных дел.

Казахстан высоко оценивает роль России в международных делах. На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 3 октября в Сочи Токаев подчеркнул, что "в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема - будь то глобальная проблема или региональная проблема - решаться не может". По его словам, "ключевая заслуга принадлежит в этом президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину".

Преемственность курса

Весной в политическом руководстве Казахстана произошли значительные изменения. Возглавлявший страну с момента обретения ею независимости Нурсултан Назарбаев в марте ушел в отставку. По итогам состоявшихся в начале июня выборов пост главы государства занял Касым-Жомарт Токаев, много лет проработавший на различных государственных должностях, в том числе на дипломатической службе. Назарбаев при этом сохранил пост главы Совета безопасности, что дает ему значительные возможности по определению общего курса развития государства.

За прошедшие месяцы в Нур-Султане и Москве неоднократно отмечали преемственность при новом президенте проводившегося Назарбаевым курса во внешней политике и в отношениях с Россией в частности.

В Казахстане также недавно сменился министр иностранных дел. В конце сентября эту должность занял Мухтар Тлеуберди. В разные годы он работал послом Казахстана в Швейцарии, Лихтенштейне и Ватикане по совместительству, в Индонезии, Брунее и на Филиппинах по совместительству. Предстоящие переговоры станут первой встречей Тлеуберди с Лавровым на новом посту.