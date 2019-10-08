Антонов заявил, что Россия ведет конструктивный диалог со спецпредставителями США

МОНТЕРЕЙ /штат Калифорния/, 9 октября. /ТАСС/. Российские власти ведут конструктивный диалог со спецпредставителями США, несмотря на существующие во многих сферах разногласия. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского института.

"У нас очень конструктивный диалог со спецпредставителями США по разным вопросам", - сказал он. "У нас конструктивный диалог по Афганистану, по КНДР", - подчеркнул дипломат.

"У нас много проблем с США в том, что касается их политики в отношении Венесуэлы, однако в то же время у меня конструктивный диалог со [спецпредставителем США по Венесуэле] Эллиоттом Абрамсом", - сказал он.

"[Помощник президента РФ] Владислав Сурков и [бывший спецпредставитель США по Украине] Курт Волкер вели консультации. Мы подождем, кто заменит Волкера на этой должности, и я уверен, что мы продолжим диалог", - добавил Антонов.

Вопросы СНВ

Россия готова обсуждать вопросы стратегических наступательных вооружений (СНВ) не только непосредственно с США, но и с привлечением других стран, добавил Антонов.

"Если США убедят другие страны участвовать в новом раунде таких переговоров (по стратегическим наступательным вооружениям - прим. ТАСС), мы рассмотрим это предложение", - отметил дипломат.

"Мы бы хотели видеть за столом любых многосторонних переговоров Великобританию и Францию", - сказал он.

"Что касается Китая, то мы не можем давить на кого-то, Китай сам будет решать, заинтересован ли он в каких-либо переговорах", - добавил посол.