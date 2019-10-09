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Кризис в Сирии
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Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что американский президент уже несколько раз делал подобные заявления

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что реализация заявлений президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из района турецкой операции в Сирии "спускается на тормозах".

"Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее", - отметил он.

Министр также считает, что противоречивый подход США к курдскому вопросу может всколыхнуть весь регион Ближнего Востока, и этого необходимо избежать.

"Я убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами: они крайне встревожены тем, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать. Мы доводим эту точку зрения до американской стороны. Но пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной, противоречивой политики", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссияКризис в Сирии
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