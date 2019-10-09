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Лавров не согласился с тем, что ООН превратилась лишь в трибуну для громких заявлений

Глава МИД России подчеркнул, что "у человечества нет ничего более прочного, чем устав этой организации"

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не согласен с утверждениями о том, что ООН превратилась лишь в трибуну для громких заявлений.

"Я с этим утверждением не согласен", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"ООН - это очень сложный механизм, потому что в нем участвуют 193 государства, и задачи ООН - вырабатывать подходы к глобальным проблемам, которые будут приемлемы для всех этих государств, - продолжил Лавров. - Иногда в одном правительстве бывает непросто договориться между различными министерствами и ведомствами, а здесь все-таки все страны мира. Поэтому я бы предостерег от каких-то панических настроений в отношении судьбы ООН".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "у человечества нет ничего более прочного, чем устав этой организации и та структура механизмов сотрудничества, которая на основе устава была создана".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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