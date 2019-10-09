Луговой назвал абсурдом статью The New York Times о "подразделении ГРУ для диверсий в ЕС"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Публикация американской газеты The New York Times о якобы существовании в разведывательных службах РФ секретного подразделения для дестабилизации ситуации в Европе не имеет отношения к реальности и могла бы лишь лечь в основу сценария для фантастического боевика. Такое мнение высказал в среду ТАСС член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Сложно придумать более захватывающий сценарий для фантастического боевика", - сказал парламентарий. "Абсурд, лишенный всякого здравого смысла", - добавил он, отметив, что "комментировать на самом деле больше нечего".

По версии источников издания, сотрудники западных спецслужб полагают, что данное подразделение действует уже "не менее десятилетия" и сейчас входит в структуру Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление, ГРУ). В публикации называют данное подразделение Unit 29155 ("Подразделение 29155"). Оно якобы попало в поле зрения западных разведывательных служб лишь несколько лет назад.

Входящие в подразделение лица, по версии источников издания, имеют возможность ездить в европейские страны и причастны к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, предпринимателя Эмилияна Гебрева в Болгарии, а также попытке организации государственного переворота в Черногории и дестабилизации обстановки в Молдавии. По утверждению газеты, "сотрудники служб безопасности западных стран пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие являются частью скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы".