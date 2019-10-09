Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - заявил Осипов. Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета.

Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета. Он был назначен на эту должность в сентябре 2010 года. До этого занимал должность директора Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.

