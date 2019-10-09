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Отставки и назначения
Обновлено 

Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета

Ранее Шумаков занимал пост заместителя руководителя ведомства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - заявил Осипов. Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета.

Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета. Он был назначен на эту должность в сентябре 2010 года. До этого занимал должность директора Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.
 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначения
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