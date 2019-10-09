Юмашева призвала продолжить диалог со "здравыми силами" в США

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, призывает не поддаваться на провокации спецслужб и продолжать диалог с теми "здравыми силами" в США, которые к этому готовы.

"Мы основываемся на том, что нам нужно продолжать взаимодействие, мы не должны поддаваться на провокации спецслужб, мы не должны перекрывать каналы для диалога, но при этом быть готовыми к любого рода провокациям, потому что таково есть настоящее состояние российско-американских отношений, к сожалению, это так", - сказала она в среду после обсуждения ее поездки в США на Совете Госдумы. "Поэтому диалог мы будем вести с теми здравыми силами американского общества, которые к нему готовы", - добавила парламентарий.

По словам Юмашевой, на заседании Совета Думы она еще раз обсудила с коллегами "все нюансы" ее поездки. "Я рассказала об инциденте, который произошел в аэропорту Нью-Йорка, о том общении и расспросах со стороны и таможенной службы Соединенных Штатов, и соответственно вопросах, которые задавал сотрудник ФБР", - уточнила она.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Он напомнил, что депутат возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран при нынешних непростых обстоятельствах.