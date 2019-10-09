Россия и КНДР активизировали обмен делегациями после саммита лидеров

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Обмен делегациями между РФ и КНДР значительно активизировался после саммита президента Владимира Путина и председателя Госсовета народной республики Ким Чен Ына, прошедшего во Владивостоке в апреле 2019 года. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на торжественном приеме по случаю 71-й годовщины установления дипломатических отношений между СССР и КНДР, который был организован посольством РФ в Пхеньяне.

"После исторического саммита КНДР и РФ как никогда активизировался обмен высокими делегациями и контакты в широком круге сфер: политике, экономике, культуре и военном деле, - отметил Им Чхон Иль. - Осуществляются практические действия и меры для достижения реальных результатов исполнения достигнутых на саммите договоренностей". По словам замглавы МИД КНДР, "в ходе саммита во Владивостоке между руководителями двух стран были налажены прекрасные дружеские связи, подтверждено неизменное течение истории корейско-российских отношений".

"Мы рады, что под руководством уважаемого президента Владимира Путина Россия обеспечивает устойчивую социально-политическую стабильность и экономическое развитие и достигает больших успехов в укреплении обороноспособности, твердо отстаивает свою позицию и интересы на международной арене, - подчеркнул замминистра. - Мы желаем, чтобы все дела в России шли на лад".

Им Чхон Иль также отметил, что в торжествах по случаю 71-й годовщины установления дипотношений в Пхеньяне принимает участие делегация руководителей российских СМИ во главе с директором Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским, что, по его мнению, "еще дальше укрепляет атмосферу двусторонних отношений, находящихся на стадии подъема после саммита КНДР и РФ".

В состав российской делегации, которая прибыла в Пхеньян в понедельник, помимо главы Роспечати Михаила Сеславинского, входят генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин. Во вторник в столице народной республики состоялись переговоры руководителей ТАСС и Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе которых Сергей Михайлов и Ким Чан Гван подписали новое соглашение о сотрудничестве ведущих информационных агентств РФ и КНДР.

Дипломатические отношения между СССР и КНДР были установлены 12 октября 1948 года.