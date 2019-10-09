Слуцкий: депутаты Госдумы отменят запланированные на ближайшее время поездки в США

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение рекомендовать парламентариям отменить запланированные на ближайшие дни поездки в США после инцидента с допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой, сообщил журналистам в среду председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение Совета Государственной думы - крайне внимательно относиться в будущем к поездкам в США наших парламентариев, отменить в ближайшее время все поездки, которые были ранее запланированы. Мы ждем в том или ином формате извинений американской стороны", - сказал он.

Слуцкий при этом уточнил, что речь идет об одном-двух визитах. "Они какого-то знакового уровня не имели, мы ничем сверхсерьезным не жертвуем, не пренебрегаем, поскольку мы сейчас ждем извинения, мы ненадолго свернули те визиты, которые были запланированы на сейчас", - подчеркнул он. "Мы не вводим какой-либо мораторий, короткий или длинный", - заключил глава комитета.

Обращение к руководству Конгресса

Руководство Госдумы в ближайшее время направит обращение руководству Конгресса США после инцидента с Юмашевой, сообщил Слуцкий.

"В самое ближайшее время будет подготовлено обращение руководства Госдумы к руководству Конгресса США в связи с данной ситуацией", - сказал Слуцкий. Он напомнил, что Юмашева является координатором парламентской группы по связям с Конгрессом США, "очень активно и системно работает на линии соприкосновения" двух законодательных органов.

"Конечно, кажется, что у нас сегодня парламентское сотрудничество свернуто, но на самом деле оно ведется, в обеих палатах Конгресса, во многих структурах, фондах, институтах гражданского общества есть разумные люди, которые выступают за развитие отношений с Москвой, а не за их свертывание", - продолжил глава комитета Госдумы. "Инга Юмашева и ее коллеги по депутатской группе активно работают по этому направлению", - подтвердил он.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.