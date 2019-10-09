Слуцкий: РФ не прекратит межпарламентское сотрудничество с Турцией из-за операции в Сирии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия не прекратит взаимодействие с парламентом Турции после объявления Анкарой о начале операции в Сирии. Об этом журналистам в среду заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Контуры этой операции будут понятны в течение ближайших часов, - сказал он. - Когда кто-либо делает даже те шаги, с которыми мы не согласны, просто закрыть дверь - это перестать существовать как фактор влияния на ту ситуацию, с которой мы не согласны". "Поэтому никоим образом ни о каком сворачивании межпарламентского сотрудничества с Великим национальным собранием Турции речи не идет", - добавил он. Депутат допустил, что отдельные мероприятия могут быть перенесены, но в целом контакт между парламентариями сохраняется, как в двустороннем формате, так и "на всех многочисленных площадках".

Слуцкий при этом не исключил, что начатая Турцией операция может еще больше отдалить ее от США. "Прошлые операции работали как фактор серьезного водораздела между Вашингтоном и Анкарой, - напомнил глава комитета. - Но сейчас давайте мы воздержимся от каких-то резких прогнозов с учетом того, что любая военная операция и ее оценки - дело чрезвычайно тонкое".

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.