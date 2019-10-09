Замглавы МИД РФ: Москве понятна озабоченность Минска ситуацией вокруг ДРСМД

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва с понимаем относится к озабоченности Минска ситуацией, возникшей после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рисками, связанными с этим. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Белоруссия весьма озабочена ситуацией с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, она оказалась "между". Нашу позицию она знает, и можно понять, что Белоруссия озабочена тем, что происходит, и ищет какие-то пути и способы с тем, чтобы по краней мере привести ситуацию к большей предсказуемости, чем она есть в настоящее время", - сказал он.