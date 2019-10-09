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Абхазия снимает ограничения на пересечение границы с Грузией

МИД РФ также сообщил, что Россия подняла на Женевских дискуссиях вопрос втягивания Грузии в НАТО
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© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Абхазия в ходе очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье информировала о снятии временных ограничений на пересечение границы с Грузией, введенных ранее по соображениям безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"За исключением района населенного пункта Цнелис и ряда других проблемных участков ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками встречи, кроме грузинской делегации, была признана в целом стабильной. Абхазская сторона информировала о снятии временных ограничений на пересечение границы с Грузией, введенных ранее по соображениям безопасности", - отметили в дипведомстве.

Как пояснили в МИД, в фокусе внимания на встрече в Женеве оказалось обострение напряженности в грузино-югоосетинском приграничье в районе населенного пункта Цнелис, спровоцированное решением Тбилиси установить в конце августа пост грузинской полиции в непосредственной близости от указанного села. Это вынудило Цхинвал принять ответные меры, включая возведение своего блокпоста и временное перекрытие границы с Грузией, напомнили в министерстве.

"Изложили наш подход к урегулированию ситуации. Призвали стороны проявлять сдержанность, а также предпринять шаги по деэскалации, используя прямой диалог в рамках имеющихся переговорных механизмов. Такая позиция нашла понимание и поддержку среди участников Женевских дискуссий, - сообщили на Смоленской площади. - С российской, а также абхазской и югоосетинской сторон была акцентирована важность продолжения усилий по согласованию заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы, способного содействовать укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

Как информировали во внешнеполитическом ведомстве, РФ в ходе очередного раунда Женевских дискуссий привлекла внимание "к непрекращающимся попыткам втягивания Грузии в НАТО, дальнейшей милитаризации этой закавказской страны, регулярному проведению на ее территории военных учений Североатлантического альянса".

"Все участники 49-го раунда единодушно высказались за содействие решению имеющихся гуманитарных проблем, включая упрощение режима пересечения границ, облегчение контактов между людьми, поиск без вести пропавших. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда Женевских дискуссий в декабре 2019 года", - добавили в МИД.

49-й раунд Женевских дискуссий проходил с 8 до 9 октября. В нем впервые с российской стороны в качестве переговорщика участвовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который сменил на этом посту статс-секретаря Григория Карасина. Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после вооруженного конфликта в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.

Теги
АбхазияГрузияРоссия
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