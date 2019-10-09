Памфилова заявила, что выборы 2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания 2019 года в России подверглась разного рода дезинформации и клевете, однако большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она сообщила, что, согласно целому ряду социологических исследований, более половины людей считают, что выборы прошли честно и более половины опрошенных удовлетворил результат. "Это все несмотря на то, что были такие попытки серьезные наших недоброжелателей - и внешних, и внутренних - утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций. Мы это все научились выявлять, сейчас вместе с наблюдательским сообществом четко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций", - сказала Памфилова.

В частности, по ее словам, тщательно проверяются все сообщения в интернете и СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее. "Сейчас около 2 тыс. уже [проверено заявлений о нарушениях] и менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности", - отметила глава Центризбиркома.

При этом она добавила, что настоящие нарушения тоже последовательно выявляются. "И вот тут задача действительно добиться того, чтобы в системе их [нарушений] не было вообще", - сказала Памфилова.