Памфилова рассказала о естественном отборе среди политических партий в России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число политических партий в РФ сокращается, среди них идет естественный отбор. Это отметила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время обсуждения итогов избирательной кампании в РФ 2019 года глава государства отметил, что в настоящее время 51 партия может принимать участие в выборах. "Да, очень много, но сейчас идет естественный отбор", - ответила Памфлова. Она пояснила, что партии, которые не работают, постепенно отживают. "У нас уже сократилось [их число] - было под 80, 77, сейчас около 50. То есть, идет естественный отбор", - заключила глава ЦИК.

Памфилова поблагодарила президента РФ за поддержку. "Я надеюсь, что мы и дальше будем также последовательно, принципиально выполнять цель <...>, чтобы выборы вызывали максимальное доверие, чтобы они были прозрачные, достоверные", - сказала глава ЦИК.

Она, в частности, отметила, что сейчас в избирательной системе применяется много новых цифровых технологий, но "они не самоцель, а средство для того, чтобы человек в полной мере мог <...> полноценно избирать и быть избранным".