Вновь избранные главы регионов готовы к "черновой работе" и решению проблем территорий

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вновь избранные губернаторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещали усилить коммуникации с жителями территорий и обратили внимание на волнующую всех тему - реализацию нацпроектов. В разговоре с президентом в среду приняли участие все 19 глав регионов, победивших на выборах 8 сентября, рассказали ТАСС губернаторы.

На встрече с руководителями регионов президент пожелал им "не снижать темп своей работы и весь предстоящий период на высокой должности работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании". Также глава государства пожелал "чувствовать постоянно пульс жизни, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что делается, чтобы оправдать эти ожидания".

Чувствовать остроту момента

В разговоре с ТАСС участники встречи отметили акцент президента на прямой работе с населением. "Президент жестко сказал - исполните все, что пообещали, будьте чуткими с людьми, исполните все вовремя и реагируйте на запросы общества", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Это отметили также впервые избранный на должность губернатора Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Вологодский губернатор Олег Кувшинников рассказал, что разговор прошел в очень теплой дружественной атмосфере, потому что "все друг друга знают, поддерживают". "Мы обменялись все мнениями. Главное, что сказал президент, - это выполнить, безусловно, все обещания, которые были даны перед выборами наперед... Своевременно принимать решения, невзирая на объективные и субъективные причины, во благо людей, во благо развития территории", - сказал ТАСС Кувшинников.

Глава Башкирии Радий Хабиров также отметил общий позитивный настрой встречи, прошедшей "на подъеме". "Было пожелание, чтобы мы скрупулезно занимались каждым вопросом. То есть были дисциплинированными, понимали, что волнует людей, и моментально продвигали решения", - сказал Хабиров ТАСС.

Впервые избранный глава Калмыкии Бату Хасиков считает важным, что президент пожелал губернаторам умения вовремя принимать решения. "Потому что, как показывает практика, не вовремя принятое решение, отложенное на год или на два, приводит к закоренелым проблемам, узел все больше завязывается, и развязать его потом достаточно сложно, это вызывает недовольство людей, и в целом задерживает развитие региона", - отметил Хасиков в разговоре с ТАСС. Он сказал, что взял слово и поблагодарил администрацию президента за оказанную поддержку и за "различные командообразующие практики, участие в которых дает возможность плечом к плечу совместно с коллегами из федеральных министерств искать наиболее рациональные пути решения".

Активизировать коммуникации

Для усиления коммуникаций с жителями руководители регионов будут использовать все имеющиеся ресурсы. "Думаю, что все форматы интерактивного общения, все, что сделали, будем развивать и поддерживать. Не будем садиться в кабинеты, будем делать "черновую работу", чего и требует президент - будем там, где есть проблемы, а не там, где тепло и хороший кабинет. Сегодня практически система электронных обращений, которые существуют, - в форме комментариев, работы с людьми, коммуникация прямая посредством интернета - "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассники", фактически вся наша прямая работа с людьми и с их запросами", - сказал ставропольский губернатор Владимиров.

Вологодский губернатор Кувшинников продолжит общение с вологжанами в социальных сетях, отправится в поездки по муниципалитетам и проведет вторую волну градостроительных советов, на которых муниципальные власти совместно с жителями расставляют приоритеты по объектам строительства, реконструкции, благоустройства.

"На всех сайтах у нас есть возможность получения обратной связи, проводим массу прямых встреч и еще специализированные сервисы запускаем, где люди могут напрямую обращаться с проблемами их обслуживания в объектах здравоохранения, образования и так далее", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Развитие в рамках нацпроектов

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, среди конкретных задач, которые были озвучены на встрече, - развитие в рамках нацпроектов. "При этом каждый из губернаторов видел для себя задачи, которые он должен решить: у кого-то это конкретная больница, у кого-то школа, у кого-то проблемы с теплообеспечением. Для Липецкой области ключевыми проблемами, которые предстоит решить в ближайшее время, являются опережающее строительство школ, наведение порядка в ЖКХ и усиление работы в системе здравоохранения, а также поэтапное увеличение зарплаты жителей", - сказал ТАСС Артамонов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил главу государства за поддержку петербургских проектов, рассказал, что сделано в северной столице за последний год и выразил уверенность, что при поддержке федерального центра северная столица сделает решительный шаг вперед. "Прорывное развитие Петербурга - достижимая цель, которая отвечает национальным интересам России и жителей города", - сказал Беглов.

Переизбранный на второй срок глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал журналистам о настрое максимально быстро включиться в работу. "Глава государства отметил, что для того, чтобы достичь больших общенациональных целей развития страны, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, чтобы и в крупных, и в малых городах, и на селе были комфортные условия жизни. Это главная задача власти всех уровней, главный смысл нашей работы", - сказал Аксенов.

Готовность к зиме и арктическая повестка

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поднял две важнейшие для региона темы - вопрос компенсации скачка цен на мазут и арктическую повестку. "Мурманск - крупнейший в мире город за полярным кругом, стратегический форпост России в Арктике, наш Североморск - столица Северного флота. Именно поэтому принципиально важно создать комфортные условия для жизни и развития людей <...> В том числе мы считаем, что Мурманск должен стать точкой формирования международной арктической повестки - проведения исследований. Для этого мы создаем научно-образовательный центр, который станет базой для научных, промышленных разработок", - сказал ТАСС губернатор.

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, "самые тяжелые для госуправления в Забайкалье - это вопросы окончания строительства, ремонтов, оснащения всех объектов до конца года". Важно также правильно организовать работу на 2020 год, чтобы продолжить исполнение всех национальных проектов, дальневосточных планов, государственных программ. Не менее важно пройти отопительный сезон, поскольку "край с очень суровым климатом, а социальные объекты и коммунальная инфраструктура находится практически в разрушенном состоянии".

"У нас большая проблема с газификацией, несмотря на то, что наш регион находится на газоконденсатном месторождении. Есть проблемы с обустройством наших дорог, с оказанием медицинских услуг, нехваткой мест в детских садах. Это проблемы, которые копились годами, и об этом мне говорили жители. Самая большая задача сейчас - оправдать ожидания", - сказал впервые избранный глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

О выборах 2019 года

Всего 8 сентября в России прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 16 регионах состоялись выборы губернаторов. Еще в трех кандидатуры руководителей были утверждены региональными парламентами.

Победителями выборов в трех регионах стали действующие губернаторы - Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской. Победу одержали также 13 и.о. глав регионов, в том числе Валерий Лимаренко на Сахалине, Александр Осипов в Забайкалье, Радий Хабиров в Башкирии, Олег Хорохордин в Республике Алтай, Бату Хасиков в Калмыкии. В Астраханской области победил Игорь Бабушкин, в Курганской - Вадим Шумков, в Липецкой - Игорь Артамонов, в Курской - Роман Старовойт. Алексей Текслер был избран в Челябинской области, Денис Паслер - в Оренбургской, Андрей Чибис - в Мурманской, а Александр Беглов - в Санкт-Петербурге.

8 сентября Махмуд-Али Калиматов был утвержден республиканским парламентом главой Ингушетии, 20 сентября Государственный совет Крыма переизбрал главой республики на второй срок Сергея Аксенова, а 3 октября главой Кабардино-Балкарии был утвержден Казбек Коков.