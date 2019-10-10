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Хасиков внесет кандидатуру и.о. премьера Зайцева на пост главы правительства Калмыкии

Глава республики отметил увлеченность Зайцева жизнью региона и его большой опыт работы в госкорпорации МРСК

ТАСС, 10 октября. Глава Калмыкии Бату Хасиков внесет в Народный хурал (парламент региона) для утверждения на должность главы республиканского правительства кандидатуру и.о. премьер-министра Калмыкии Юрия Зайцева. Правительство республики было отправлено в отставку после вступления в должность главы Калмыкии Хасикова, избранного 8 сентября.

"Это Юрий Викторович Зайцев, он продолжит работу в качестве председателя правительства Республики Калмыкия", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава Калмыкии отметил, что Зайцева отличает "сильная увлеченность жизнью региона и его большой опыт работы в госкорпорации (МРСК)".

"Его умение взаимодействовать с гражданами, министерствами, структурами, его коммуникация - все это уже начало активно отражаться на реализации национальных проектов, в целом на формировании стратегии экономического развития региона. Нас объединяет одна идея, что у Калмыкии есть точки роста, мы их определили, и при грамотном подходе они могут работать, могут дать свой эффект в экономическом росте", - отметил Хасиков.

Депутаты Народного хурала Калмыкии рассмотрят кандидатуру на должность правительства республики 14 октября.

Зайцев был утвержден на должность и.о. председателя правительства Калмыкии 30 апреля этого года. Ранее Зайцев работал в должности генерального директора МРСК Северного Кавказа с 2014 года.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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