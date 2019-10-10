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Аксенов объявил открытый конкурс на места в правительстве Крыма

Председателем наблюдательного совета конкурса должен стать Юрий Гоцанюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил открытый конкурс на замещение мест в Совете министров республики, следует из опубликованного в четверг распоряжения.

"В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, в целях выявления специалистов, обладающих высоким уровнем интеллектуального потенциала, развитыми лидерскими качествами и управленческими компетенциями, повышения качества кадрового обеспечения органов государственной власти Республики Крым организовать и провести в 2019 году крымский кадровый проект "Твое правительство", - говорится в документе.

Председателем наблюдательного совета конкурса должен стать глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Как будет проходить конкурс

Аксенов на своей странице "ВКонтакте" написал, что участникам конкурса "Твое правительство" предстоит пройти теледебаты и написать эссе.

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"Сегодня в Крыму стартует кадровый проект "Твое правительство", который направлен на повышение качества кадрового обеспечения органов исполнительной власти республики. Проект предполагает введение комплексной многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств участников, претендующих на замещение должностей министров. По сути, это новый механизм формирования руководящего состава Совета министров Республики Крым", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на первом этапе будут оценивать анкетные и биографические данные участника, а также представленные им материалы, которые включают в себя эссе с изложением информации об основных проблемах отрасли и путях их решения. Кроме того, необходимо записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе. Оценку профессиональным качествам претендента даст наблюдательный совет, в состав которого входят вице-премьеры, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности.

На втором этапе пройдет тестирование на знание законодательства РФ, прежде всего в части государственного и муниципального управления, противодействия коррупции. Третий этап - телевизионные дебаты для четырех кандидатов на министерское кресло, отобранных по итогам первых испытаний. Благодаря дебатам свою оценку претендентам могут дать все жители региона, приняв участие в телефонном и электронном голосовании. Два лучших кандидата перейдут на последний, четвертый этап - собеседование с главой республики, победитель будет определен в конце текущего года.

"Все это время правительство республики и все органы власти будут работать в прежнем режиме. Те участники кадрового проекта, которые не стали победителями, но показали высокие результаты и уровень компетенций, могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров республики", - добавил Аксенов и пригласил к участию в конкурсе "всех, у кого есть управленческий опыт и идеи, которые могут помочь изменить к лучшему жизнь в регионе".

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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