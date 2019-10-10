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Слуцкий: обращение по инциденту с Юмашевой направят спикеру нижней палаты Конгресса США

Председатель думского комитета по международным делам подчеркнул, что контакты с американскими законодателями будут продолжены

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направит обращение в связи с задержанием в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Об этом в четверг на заседании комитета по международным делам сообщил его председатель Леонид Слуцкий.

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"Сегодня будет направлено обращение председателя Государственной думы спикеру Палаты представителей (оно сегодня в течение дня будет подписано) Конгресса США Нэнси Пелоси с просьбой сотрудничать и не допускать таких инцидентов в будущем", - сказал он.

Слуцкий при этом еще раз подчеркнул, что контакты с американскими законодателями будут продолжены и что никакого моратория на поездки депутатов Госдумы в США не вводится, однако теперь они будут тщательнее прорабатываться.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичАнтонов, Анатолий ИвановичЮмашева, Инга Альбертовна
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