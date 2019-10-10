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Шаргунов: законопроект о снижении штрафов за нарушения на митингах будет вновь внесен в ГД

По словам депутата, отзыв правительства на документ ожидается к 16 ноября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Автор законопроекта о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, депутат от КПРФ Сергей Шаргунов повторно внесет документ в Госдуму. Накануне глава профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект закона будет возвращен автору из-за отсутствия обязательного отзыва кабмина.

"Я надеюсь, что рано или поздно удастся пробить... законопроект, который я, по всей видимости, буду перевносить - связанный с преследованиями за так называемое участие в несанкционированных акциях <...> Я опираюсь на рекомендацию нашей высшей судебной инстанции по имени Конституционный суд. Рекомендация состоит в том, что, если действия человека на уличной акции, на каком-нибудь народном сходе или на какой-нибудь встрече не были сопряжены с насилием, то, конечно, невозможно делать его уголовником, привлекать его к уголовной ответственности", - сказал депутат журналистам в четверг.

Отзыв правительства ожидается к 16 ноября, добавил политик, отвечая на вопрос ТАСС. "Я надеюсь, что в целом правительство согласится с позицией Конституционного суда, дальше будем смотреть на нюансы. Можно спорить о штрафах, но что касается того, что ненасильственное участие в несанкционированной акции не должно наказываться уголовно, вот это принципиальный вопрос. И в этой редакции все равно законопроект будет перевноситься", - сказал он.

В пакете сопроводительных документов к инициативе Шаргунова, опубликованном в думской электронной базе, сейчас отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения законопроектов о поправках в УК.

В статье УК о неоднократных нарушениях на митингах Шаргунов предлагает снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с 5 до 3 лет.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичШаргунов, Сергей Александрович
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