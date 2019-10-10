Ушаков рассказал, что первое заседание Конституционного комитета Сирии пройдет 29 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 29 октября, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Конституционный комитет уже сформирован, запланировано его первое заседание на 29 октября", - сказал он.

Как отметил представитель Кремля, важно, чтобы Турция, 9 октября начавшая на севере Сирии новую военную операцию, "своими неаккуратными действиями не помешала этому важнейшему политическому процессу, процессу урегулирования в Сирии". Он добавил, что Москва с пониманием относится "к озабоченностям Анкары по вопросам защиты национальной безопасности". "Однако есть ключевые международно-правовые нормы, которые касаются совместных усилий по борьбе с терроризмом и установлению мира в Сирии. Это прежде всего приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что разделяет такой подход. "Сейчас же, с учетом начала операции, мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию в Сирии", - добавил Ушаков.

Москва также призвала в этой ситуации учитывать гуманитарный аспект. "Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители. Мир и стабильность на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех групп сирийского народа", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, в целом обострение ситуации в регионе вызывает у Москвы обеспокоенность, и она намерена "внимательно следить за развитием событий".

Ушаков обратил внимание на то, что Путин и Эрдоган общаются по телефону и встречаются друг с другом чаще, чем с другими лидерами, что "обусловлено совместной ангажированностью в сирийских делах". "О новом телефонном разговоре стороны не договаривались, но он может состояться по мере необходимости. Лидеры всегда охотно разговаривают, обсуждают сложившиеся ситуации. Так будет и на этот раз, я уверен", - резюмировал представитель Кремля.