Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Ушаков рассказал, что первое заседание Конституционного комитета Сирии пройдет 29 октября

Помощник президента РФ добавил, что Москва с пониманием относится "к озабоченностям Анкары по вопросам защиты национальной безопасности"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 29 октября, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Конституционный комитет уже сформирован, запланировано его первое заседание на 29 октября", - сказал он.

Как отметил представитель Кремля, важно, чтобы Турция, 9 октября начавшая на севере Сирии новую военную операцию, "своими неаккуратными действиями не помешала этому важнейшему политическому процессу, процессу урегулирования в Сирии". Он добавил, что Москва с пониманием относится "к озабоченностям Анкары по вопросам защиты национальной безопасности". "Однако есть ключевые международно-правовые нормы, которые касаются совместных усилий по борьбе с терроризмом и установлению мира в Сирии. Это прежде всего приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что разделяет такой подход. "Сейчас же, с учетом начала операции, мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию в Сирии", - добавил Ушаков.

Москва также призвала в этой ситуации учитывать гуманитарный аспект. "Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители. Мир и стабильность на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех групп сирийского народа", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, в целом обострение ситуации в регионе вызывает у Москвы обеспокоенность, и она намерена "внимательно следить за развитием событий".

Ушаков обратил внимание на то, что Путин и Эрдоган общаются по телефону и встречаются друг с другом чаще, чем с другими лидерами, что "обусловлено совместной ангажированностью в сирийских делах". "О новом телефонном разговоре стороны не договаривались, но он может состояться по мере необходимости. Лидеры всегда охотно разговаривают, обсуждают сложившиеся ситуации. Так будет и на этот раз, я уверен", - резюмировал представитель Кремля.

Теги
РоссияКризис в СирииУшаков, Юрий Викторович
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Москва и Багдад готовы содействовать контактам по урегулированию на севере Сирии
Стороные также отметили необходимость достижения прочной стабилизации положения на восточном берегу Евфрата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС