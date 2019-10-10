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МИД: у РФ нет понимания, заинтересованы ли США в сохранении канала для диалога по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что ситуацию делает более неопределенной уход с поста спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Понимания того, заинтересован ли Вашингтон в сохранении канала для диалога по украинской проблеме, пока нет. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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"Да, существовал отдельный канал общения с американцами по линии помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Этот канал существовал, даже были встречи, но уже давно, - сказал он. - Тем не менее уход [Волкера] делает ситуацию более неопределенной, поскольку у нас нет понимания, во-первых, заинтересованы ли американцы в сохранении такого канала в принципе, во-вторых, кто заменит на этом посту Волкера".

Волкер в конце сентября подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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