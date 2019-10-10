В Госдуме хотели бы углубить взаимодействие с посольством России в США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг заявил, что в нижней палате хотели бы углубить взаимодействие с посольством РФ в США, чтобы исключить ситуации, аналогичные задержанию в Нью-Йорке депутата Инги Юмашевой.

"Здесь речь об углублении нашего профессионального взаимодействия для того, чтобы исключить любую возможность повторения подобного вновь", - сказал он журналистам, уточнив, что никто не говорит "о каких-то претензиях или письмах или официальных обращениях".

"Нет никаких вопросов к загранучреждениям, кроме благодарности, включая и посольство РФ в Вашингтоне. Но на будущее с учетом инцидента с Юмашевой мы будем тщательно планировать все этапы наших визитов, в том числе при пересадках на транзитных рейсах", - резюмировал Слуцкий.

Данная тема обсуждалась в ходе заседания международного комитета, в состав которого входит Юмашева. В частности, поднимался вопрос о присутствии российских дипломатов в аэропорту во время прибытия депутатов Госдумы в рамках официальной командировки.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.