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Сотрудничество в рамках СНГ

Путин примет участие в саммите СНГ в Ашхабаде и встретится с президентом Туркмении

Лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет в пятницу участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, а также проведет двусторонние переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

"[На саммите] планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По итогам заседания, как ожидается, будет подписан ряд документов, в том числе декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ и программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 гг.

Повестка и решения

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит пройдет в форматах узкого и расширенного заседаний. Так, по его словам, в узком кругу лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач.

"Россия выступает за укрепление интеграционных объединений на Евразийском пространстве. Одним из приоритетов своей внешней политики считаем расширение сотрудничества по линии СНГ. Намерены и далее способствовать повышению международного авторитета этой организации, повышению эффективности работы структур и органов Содружества", - сказал Ушаков, отметив, что Москва уделяет внимание также наращиванию торгово-инвестиционных потоков, культурных и образовательных обменов, углублению взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной оргпреступностью.

Говоря о планируемой к подписанию декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве, Ушаков отметил, что этот документ был подготовлен по инициативе Туркмении. "[Он] направлен на улучшение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и Содружества в целом для дальнейшего развития торгово-инвестиционных связей внутри СНГ, а также с другими странами и интеграционными объединениями", - сказал представитель Кремля. В качестве приоритетных направлений деятельности определено повышение эффективности тарифной политики, устранение фискально-административных барьеров на национальном уровне, создание крупных транспортно-логистических центров, развитие платежно-расчетных механизмов, расширение научно-технического и инновационного сотрудничества, совместное использование цифровых технологий, сказал Ушаков.

Особое внимание участники встречи уделят предстоящему совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Предполагается принять соответствующее обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности", - отметили в пресс-службе Кремля. По словам Ушакова, это обращение призвано продемонстрировать единство оценок странами СНГ решающей роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии, а также общее понимание "недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма".

Как сообщил Ушаков, на саммите будет рассмотрен вопрос об исполнительном секретаре СНГ. "Согласовано предварительное решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева, который уже давно на этом посту, с 1 января 2008 года", - сказал помощник президента РФ.

По итогам саммита будет принято решение о передаче с 1 января на год председательства в СНГ Узбекистану (государствами сопредседателями будут Туркмения и Белоруссия - соответственно, предыдущий и следующий председатель в Содружестве).

Российско-туркменские переговоры

Как сообщил Ушаков, двусторонняя встреча Путина и Бердымухамедова планируется до начала саммита в Ашхабаде. "[Лидеры] обсудят, в первую очередь, вопросы двустороннего сотрудничества, а также некоторые другие актуальные вопросы", - сказал помощник президента РФ. В частности, будут затронуты и "некоторые региональные темы", отметил он.

По словам Ушакова, Россия благодарна Туркмении за эффективное председательство в СНГ в 2019 году. Что касается двусторонних связей, то они развиваются по разным направлениям - в частности, расширяется торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как сообщил Ушаков, товарооборот двух стран в январе-июле 2019 года увеличился на 62,2% до $284,1 млн.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияТуркменияУзбекистанРоссияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичСотрудничество в рамках СНГЛебедев, Сергей НиколаевичУшаков, Юрий Викторович
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Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в саммите СНГ
По словам помощник президента России Юрия Ушакова, лидеры СНГ на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества
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