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Путин: неопределенность вокруг СНВ-3 подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений

Президент РФ отметил, что внутри администрации США идут споры: кто-то говорит, что нужно продлить договор, кто-то считает, что Соединенные Штаты "не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Он отметил, что "сохраняется неопределенность вокруг истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемого договора СНВ-3".

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"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры: кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - сказал Путин.

Президент отметил, что направил "соответствующее обращение к главам государств многих стран мира". "Мы заявили о том, что не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, но мы, конечно, теперь будем над этим работать, раз у американцев они появились", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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