Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: Зеленский в ходе пресс-марафона не смог дать ни одного ясного и четкого ответа

Как отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, президент Украины обо всем говорит или "не знаю", или "не могу влиять"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший в четверг в Киеве пресс-марафон на 14 часов, в итоге так и не смог сказать ничего определенного по волнующим людей темам. Такую точку зрения высказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

На эту тему
Алексей Чеснаков: подписание Киевом "формулы Штайнмайера" — не повод для восторгов

"Общее впечатление от вчерашнего пресс-марафона Зеленского - ни на один вопрос не дано ясного и четкого ответа, - сказал он. - Президент Украины обо всем говорит или "не знаю", или "не могу влиять". Или же, все-таки сказав нечаянно что-то конкретное, тут же оговаривается, что это не наверняка, возможны другие варианты".

"Мир в Донбассе нужен, но будет ли он, неизвестно. Минские соглашения безальтернативны, но могут быть и другие. С президентом России встречаться нужно, но "все против"..., - привел он примеры заявлений Зеленского. - И так обо всем. Та же фирменная каша из невнятицы и неопределенности, которой он кормил избирателя еще в ходе президентских выборов".

"Похоже, это не просто хитрость, а характер, который не изменится. Он гордо заявляет, что всегда говорит то, что думает. Если так, то значит, у него нет ни одной мысли, додуманной до уровня убеждения. Принцип неопределенности Зеленского. Некоторым нравится", - заключил Чеснаков.

В четверг президент Украины устроил в одном их ресторанных двориков в Киеве так называемый пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на вопросы журналистов, которые сменяли друг друга группами по несколько человек за столом с главой государства. Организаторы утверждают, что таким образом свои вопросы Зеленскому смогли задать не менее 300 представителей СМИ.

Реклама на ТАСС
Захарова: РФ и КНР видят один и тот же почерк в информационной войне Запада против них
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в России была проведена большая работа по анализу информационных материалов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС