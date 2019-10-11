Эксперт: Зеленский в ходе пресс-марафона не смог дать ни одного ясного и четкого ответа

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший в четверг в Киеве пресс-марафон на 14 часов, в итоге так и не смог сказать ничего определенного по волнующим людей темам. Такую точку зрения высказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Общее впечатление от вчерашнего пресс-марафона Зеленского - ни на один вопрос не дано ясного и четкого ответа, - сказал он. - Президент Украины обо всем говорит или "не знаю", или "не могу влиять". Или же, все-таки сказав нечаянно что-то конкретное, тут же оговаривается, что это не наверняка, возможны другие варианты".

"Мир в Донбассе нужен, но будет ли он, неизвестно. Минские соглашения безальтернативны, но могут быть и другие. С президентом России встречаться нужно, но "все против"..., - привел он примеры заявлений Зеленского. - И так обо всем. Та же фирменная каша из невнятицы и неопределенности, которой он кормил избирателя еще в ходе президентских выборов".

"Похоже, это не просто хитрость, а характер, который не изменится. Он гордо заявляет, что всегда говорит то, что думает. Если так, то значит, у него нет ни одной мысли, додуманной до уровня убеждения. Принцип неопределенности Зеленского. Некоторым нравится", - заключил Чеснаков.

В четверг президент Украины устроил в одном их ресторанных двориков в Киеве так называемый пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на вопросы журналистов, которые сменяли друг друга группами по несколько человек за столом с главой государства. Организаторы утверждают, что таким образом свои вопросы Зеленскому смогли задать не менее 300 представителей СМИ.